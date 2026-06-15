Рособрнадзор установил порядок апелляции по результатам ЕГЭ-2026

Рособрнадзор установил порядок апелляции в случае несогласия с выставленными за ЕГЭ-2026 баллами, сообщает РИА Новости .

Апелляцию можно подать в течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена. Заявление подается в школе или в месте регистрации участника на сдачу ЕГЭ. Также предусмотрена возможность подачи апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Подать апелляцию может сам участник экзамена, его родители, либо уполномоченные представители по доверенности.

Апелляционная комиссия рассматривает жалобу в течение четырех рабочих дней. В случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных первичных баллов может увеличиться, уменьшиться или остаться неизменным.

Комиссия не станет рассматривать апелляции по вопросам содержания и структуры заданий, по оцениванию ответов на задания с кратким ответом, по нарушениям участником порядка проведения экзамена, а также по неправильному заполнению бланков.

Первые результаты ЕГЭ-2026 начали приходить участникам 13 июня.

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