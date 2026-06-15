Силы ПВО сбили 4 беспилотника, летевших на Москву

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили воздушную атаку в Москве. На столицу летели 4 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщил мэр Сергей Собянин.

«Отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», — рассказал Собянин в мессенджере МАКС ночью 15 июня.

Сейчас сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников.

Ранее три человека погибли и три пострадали из-за атаки БПЛА в Тульской области.

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