Силы ПВО сбили 4 беспилотника, летевших на Москву
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили воздушную атаку в Москве. На столицу летели 4 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщил мэр Сергей Собянин.
«Отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», — рассказал Собянин в мессенджере МАКС ночью 15 июня.
Сейчас сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников.
Ранее три человека погибли и три пострадали из-за атаки БПЛА в Тульской области.
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