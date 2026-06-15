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Три человека погибли и три пострадали из-за атаки БПЛА в Тульской области

Тульская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате три человека погибли и еще три пострадали, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Дроны ударили по поселкам Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский. Из-за этого несколько частных жилых домов и коммерческих объектов повреждены.

«Три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил Миляев в мессенджере МАКС.

На данный момент на месте работают сотрудники экстренных служб, правительства региона и городской администрации.

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