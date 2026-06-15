сегодня в 05:29

Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию

Временные ограничения ввели в московском аэропорту Жуковский. Они касаются обслуживания рейсов, сообщает пресс-служба Росавиации.

На данный момент авиагавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Данная мера связана с ограничением на использование воздушного пространства.

В связи с этим возможны изменения в графике рейсов.

Ранее столичный аэропорт Домодедово также начал обслуживать рейсы только по согласованию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.