Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию
Временные ограничения ввели в московском аэропорту Жуковский. Они касаются обслуживания рейсов, сообщает пресс-служба Росавиации.
На данный момент авиагавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Данная мера связана с ограничением на использование воздушного пространства.
В связи с этим возможны изменения в графике рейсов.
Ранее столичный аэропорт Домодедово также начал обслуживать рейсы только по согласованию.
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