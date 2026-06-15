Роскачество проведет проверку онлайн-кинотеатров

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Роскачество решило проверить онлайн-кинотеатры в РФ. Об этом заявил глава организации Максим Протасов, сообщает РИА Новости .

По его словам, исследование затронет качество и удобство подписки, ценовые модели, наличие собственных проектов, а также удобство для пользователей.

«В общем, по широкому набору метрик и механик мы проверим российские онлайн-кинотеатры», — отметил Протасов.

Завершить проверку планируется к осени.

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