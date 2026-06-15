Эксперт «Опоры России»: рост цен в кафе неизбежен даже без введения НДС

В Госдуму внесен законопроект о заморозке порога НДС для малого бизнеса. Ситуацию в разговоре с РИАМО прокомментировал эксперт московского отделения «Опоры России» по алкогольному праву Дмитрий Терентьев.

По словам Терентьева, введение НДС для предприятий общественного питания — очень чувствительный вопрос. Главная проблема в том, что пороговое значение определяется от оборота, а оборот — это не прибыль. Даже при отсутствии НДС компании с большим оборотом иногда являются убыточными.

Также, если порог выручки пересекается в середине года, НДС начинает начисляться не со следующего года, а уже в середине текущего — в моменте сориентироваться, платить 5, 7 или 22% НДС, бывает невозможно.

Эксперт отметил, что снижение порога НДС делает форматы с маленькой маржинальностью убыточными и ставит их на грань закрытия. При этом даже если порог НДС не уменьшится или предприятия общепита вовсе освободят от НДС, рост цен все равно неизбежен. Но с НДС он будет более чувствительным для посетителей.

«С января по апрель 2026 года мы увидели две стратегии выживания предприятий общественного питания. Первая: увеличение стоимости блюд. Вторая: уменьшение порции блюд при прежней цене. НДС в предприятиях общественного питания в конечном счете перекладывается на посетителей, так как предприятие к вычету его заявить не может. Введение НДС усложняет прогнозирование, построение бизнес-моделей и, соответственно, уменьшает гарантии успеха», — сказал Терентьев.

Специалист подчеркнул, что ограничивать рост выручки без потери качества или трафика невозможно — в долгосрочной перспективе это путь в никуда. В декабре прошлого года некоторые предприятия закрывались перед Новым годом, чтобы не выйти из лимитов. Но в 2026 году такая тактика приведет к полной потере бизнеса.

Терентьев советует предпринимателям тщательно проводить бизнес-моделирование еще до старта. Выжить можно только при изменении всей модели. Разным видам бизнеса необходимо объединяться в экосистемы и партнерства.

Особую актуальность приобретает франчайзинг, но важно документальное подтверждение отношений. При этом попытки дробления бизнеса, когда каждое заведение открывают под новым ООО, чтобы остаться в лимитах, становятся очень опасными — налоговые органы научились эффективно вычислять такие схемы.

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