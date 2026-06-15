Самое страшное, что грозит застрявшему в лифте человеку, – это паника

Бывший врач скорой помощи, автор книг о медицине Андрей Звонков сообщил РИАМО, что самое опасное, что грозит человеку, застрявшему в лифте или общественному туалете – паника.

«У некоторых людей может начаться паническая атака, например у клаустрофобов. Соответственно, это повышение артериального давления, и различные истерические состояния. В таких условиях расход кислорода выше. Это нехорошее явление, но я не думаю, что кто-нибудь хоть когда-нибудь достигал 8% концентрации углекислого газа. Выше 8% — это уже жизнеугрожающее состояние. Обычно людей спасают значительно заранее. Проблема только одна – надо дождаться (помощи — ред.)», — сказал Звонков.

Эксперт добавил, что застрять в общественном туалете есть приточно-вытяжная вентиляция, срабатывающая по датчику движения. Также там имеется вода в раковине. Звонков отметил, что, застряв в лифте, человека оказывается в более худших условиях.

«По сути, проблема осталась только одна – дождаться помощи, не поддаваясь панике. Нужно вызвать МЧС, и обслуживающие организации. Даже из лифтов людей спасают меньше, чем за час. Это все неприятно, но жизни не угрожает», — заключил Звонков.

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