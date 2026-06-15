Доллар падает на фоне новостей о сделке США и Ирана

Курс доллара снижается, несмотря на известия о сделке между США и Ираном, улучшение настроений инвесторов и падение цен на нефть, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным СМИ, снижение нефтяных котировок уменьшает инфляционное давление, что тоже влияет на динамику американской валюты.

При этом падение доллара может быть ограниченным. Поддержку ему оказывают сильные экономические показатели США, включая данные по занятости, а также ожидания того, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки в 2026 году.

Ранее США и Иран достигли соглашения. Сделка была в онлайн-формате. Очная церемония состоится 19 июня в Швейцарии.

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