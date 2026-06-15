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Британия, Германия, Италия и Франция обсуждают отмену санкций против Ирана

Великобритания, Германия, Италия и Франция приветствовали соглашение, достигнутое между Ираном и Соединенными Штатами. Лидеры четырех европейских стран выразили готовность снять санкции с Тегерана при условии открытого ведения им своей ядерной деятельности, сообщает ТАСС .

В коммюнике говорится, что страны «Группы четырех» могут отменить санкции в ответ на «четкие и поддающиеся проверке действия» Ирана в рамках его ядерной программы.

Лидеры Великобритании, Германии, Италии и Франции заявили, что рассматривают сотрудничество с США, Ираном и МАГАТЭ для предотвращения появления у Тегерана ядерного оружия.

Ранее США и Иран достигли соглашения. Подписывать его планируется 19 июня в Швейцарии.

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