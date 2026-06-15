Невидимая смерть в море: как распознать опасное течение?

Обратное течение, или рип-течение, — одна из главных причин гибели людей в воде. Оно возникает, когда вода, нагнанная волнами на берег, ищет выход обратно в море через узкий канал. Скорость такого потока может достигать двух метров в секунду — быстрее, чем плывет любой олимпийский чемпион. Об этом РИАМО сообщил инструктор по серфингу Дмитрий Алаев.

Распознать его можно визуально с берега: ищите полосу мутной или пенистой воды, которая уходит перпендикулярно берегу, участок с меньшим количеством волн среди общего прибоя, иногда — характерное потемнение воды.

«Если вас уже захватило течение — главное правило: не плывите против него к берегу. Вы потратите все силы и утонете от истощения. Плывите параллельно берегу, поперек течения. Рип-течение узкое — обычно 10–30 метров. Выйдя за его границу, вы сразу почувствуете, что вас больше не тянет. Только тогда плывите к берегу под углом, используя волны», — объяснил эксперт.

Если сил нет — не паникуйте, держитесь на воде, машите руками, зовите помощь. Паника убивает быстрее течения. Никогда не купайтесь в одиночку на незнакомом пляже без спасателей. И объясняйте это детям до автоматизма — это знание однажды сохранит жизнь.

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