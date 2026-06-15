Шквалистый ветер и ливни будут в Московском регионе днем 15 июня

Днем 15 июня в Москве и области ожидается умеренно теплая погода с температурными показателями от 21 до 23 градусов выше нуля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Метеорологи прогнозируют облачность с прояснениями и кратковременные осадки. Они в отдельных районах Подмосковья перейдут в сильные дожди.

На территории региона также возможны грозы, сопровождаемые южным и юго-западным ветром. Скорость составит 6–11 метров в секунду. Во время грозового фронта порывы воздушных масс могут достигать 15 метров в секунду.

В ночные часы характер погоды существенно не изменится. Сохранится облачность и пройдут кратковременные дожди, местами сильные.

Столбики термометров в Москве и области опустятся до отметок от 11 до 13 градусов тепла. Направление ветра сменится на юго-западное со скоростью 6–11 метров в секунду. При этом локально по региону по-прежнему будут фиксироваться порывы ветра до 15 м/с.

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