Соседи, которых не видно: кто живет в вашей мебели, и чем они опасны

Миллионы людей лечатся от аллергии, не зная, что причина — в диване. Личинки кожееда едят шерсть, натуральные ткани, кожу, перья. Они заводятся незаметно, обнаруживаются, когда пиджак или диванная обивка уже повреждены. Об этом РИАМО сообщил мастер по дезинсекции Алексей Купин.

«Скажу честно — в большинстве квартир в мебели живет что-то, о чем хозяева не подозревают. Пылевые клещи есть практически у всех. Это не признак грязи — это норма городской жизни. Они питаются слущенными клетками кожи, размножаются в матрасах, диванах, коврах и сами по себе не кусают, но их экскременты вызывают аллергию и астму», — сказал эксперт.

Клопы — это уже серьезно. Они приходят с багажом из гостиниц, с подержанной мебелью, от соседей. Прячутся в швах, под плинтусами, в каркасе дивана. Вывести самостоятельно практически невозможно.

«Официально срока годности мебели нет, но реально мягкая мебель старше 10–15 лет — это накопитель всего перечисленного. Поролон разрушается, создавая идеальную среду для размножения. Никакая химчистка это не исправит», — объяснил Купин.

Иногда дешевле и безопаснее выбросить старый диван, чем травить его снова и снова. Профилактика — регулярная обработка, проветривание, контроль влажности.

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