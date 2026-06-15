В Пресненском районе выставлен на торги земельный участок

На открытых торгах инвесторы могут приобрести крупный земельный участок в Пресненском районе в границах проекта «Большой Сити», сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Площадь объекта составляет 9,1 тыс. кв. м. Участок находится по адресу: ул. Антонова-Овсеенко, з/у N 15.

«Победителю торгов предстоит реализовать в Пресненском районе масштабный бизнес-проект. На земельном участке площадью 9,1 тыс. кв. м он сможет возвести многоэтажные дома, торгово-развлекательные и офисные центры, медицинские и образовательные учреждения, а также другие объекты городской инфраструктуры. Их суммарная поэтажная площадь составит 303,3 тыс. кв. м, в том числе жилая часть — 137,2 тыс. кв. м. Подать заявку на участие в торгах можно до 25 июня, а аукцион состоится 7 июля», — прокомментировал Пуртов.

Участок интегрирован в общую концепцию реконструкции бывшего квартала «Камушки», и с деловым центром его свяжет благоустроенная многоуровневая эспланада с общественными пространствами, зелеными зонами и искусственным водоемом. В пешей доступности от будущей застройки расположен крупный транспортно-пересадочный узел «Москва-Сити», объединяющий станции МЦК, МЦД-1, МЦД-4 и Филевской линии метро, а также станции метро «Деловой центр» Солнцевской и Филевской линии и станции МЦК «Шелепиха». Участок имеет удобный доступ к важным транспортным артериям города: ТТК, Кутузовскому проспекту и проспекту Багратиона, Звенигородскому шоссе.

«Выставленный на торги участок полностью подготовлен к реализации проекта. Он предусматривает возведение многофункционального комплекса высотой до 405 м. Это одна из немногих площадок в непосредственной близости от делового центра „Москва-Сити“, где возможна такая высотная застройка. Участок освобожден от старых зданий, что позволит инвестору приступить к реализации проекта, не теряя времени на демонтаж. Кроме того, городом уже изменен и оплачен вид разрешенного использования площадки, урегулирован ряд иных административных процедур. Дополнительным преимуществом для потенциальных покупателей будет возможность получить льготы при строительстве в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Начальная стоимость участка на торгах — 12,27 млрд рублей», — добавила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Екатерина Соловьева.

Аукцион пройдет на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

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