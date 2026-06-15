Подросток на квадроцикле врезался в дерево в Наро-Фоминске

Происшествия

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова заявила о госпитализации подростка. Парень не справился с управлением квадроциклом и врезался в дерево в Наро-Фоминске, сообщает ТАСС.

По словам Мишоновой, 14-летний подросток находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на территории СНТ.

Она призвала родителей не покупать несовершеннолетним подобные средства передвижения.

Ранее на улице Северной в поселке Вешки в Мытищах мальчик на квадроцикле сбил девочку-подростка. Ребенка доставили в больницу.

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