Подросток на квадроцикле врезался в дерево в Наро-Фоминске Происшествия сегодня в 10:12

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова заявила о госпитализации подростка. Парень не справился с управлением квадроциклом и врезался в дерево в Наро-Фоминске, сообщает ТАСС.

По словам Мишоновой, 14-летний подросток находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на территории СНТ. Она призвала родителей не покупать несовершеннолетним подобные средства передвижения. Ранее на улице Северной в поселке Вешки в Мытищах мальчик на квадроцикле сбил девочку-подростка. Ребенка доставили в больницу. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.