сегодня в 09:45

8-летний мальчик на квадроцикле сбил девочку-подростка в Мытищах

На улице Северной в поселке Вешки в Мытищах мальчик на квадроцикле сбил девочку-подростка, сообщает ГУ МВД РФ по Подмосковью.

ДТП произошло 11 мая. Предварительно, мальчик 2018 года рождения катался на квадроцикле, не справился с управлением, наехал на бордюр, а затем сбил девочку 2009 года рождения.

В результате аварии пострадавшая получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу.

Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.