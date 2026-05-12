8-летний мальчик на квадроцикле сбил девочку-подростка в Мытищах
На улице Северной в поселке Вешки в Мытищах мальчик на квадроцикле сбил девочку-подростка, сообщает ГУ МВД РФ по Подмосковью.
ДТП произошло 11 мая. Предварительно, мальчик 2018 года рождения катался на квадроцикле, не справился с управлением, наехал на бордюр, а затем сбил девочку 2009 года рождения.
В результате аварии пострадавшая получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу.
Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.
