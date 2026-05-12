Ефимов: образовательный комплекс в Даниловском районе готов более чем наполовину

В Даниловском районе Москвы продолжается возведение образовательного комплекса, рассчитанного на 895 мест. Он разместится по адресу: улица Дубининская, владения 69/1, 69/2, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Даниловском районе столицы строят образовательный комплекс для 720 учеников и 175 воспитанников. В здании общей площадью более 13,5 тыс. кв. м завершаются устройство кровли и внутренняя кладка стен, продолжаются фасадные работы и остекление, монтаж инженерных систем. Специалисты приступили к отделке помещений и благоустройству территории. Возведение объекта завершили более чем на 50%», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что после окончания работ его передадут столичной системе образования.

Постройка будет включать два корпуса разной этажности: в трехэтажном откроется детский сад, в четырехэтажном — школа. Внутри школьного блока запроектированы два многофункциональных многосветных пространства, а также медиатека с зонами для групповой работы. Детский сад вместит семь групп, музыкальный и физкультурный залы.

Школьный корпус оснастят разнообразными специализированными кабинетами, современными лабораторно-исследовательскими комплексами (инженерным и академическим), а также ИТ-полигоном для практических занятий. Внутреннее пространство задумано как современная образовательная среда, где сделан акцент на многообразие форматов обучения. В основе архитектурного облика лежит метафора раскрытой книги. Визуальный образ подсказывает траекторию движения и принципы функционального зонирования. Отдельное внимание уделено концепции наружного освещения. Предусмотрен архитектурный свет на фасадах, в том числе световые акценты на оконных откосах.

В Департаменте градостроительной политики дополнили, что архитектурные приемы, заложенные в проект школы, помогут уменьшить уровень шума в условиях плотной застройки. Высота здания составляет почти 20 м. При наружной отделке применяются системы навесных вентилируемых фасадов с фрагментарным использованием металлокассет. Основные входы защищены капитальными козырьками, а дополнительные — изящными стеклянными конструкциями. Сочетание ярких цветовых акцентов со светлой базовой отделкой планируется и в интерьерах. В кабинетах со стороны коридоров установят светопрозрачные перегородки и остекленные двери — это дает дополнительный свет и зрительно расширяет пространство. Помимо этого, в рекреационных зонах специалисты сделают широкие подоконники, которые можно будет использовать как лаунж-зоны.

Прилегающая территория подвергнется комплексному благоустройству: здесь посадят деревья и кустарники, разобьют газоны, обустроят игровые площадки с нужным оснащением и смонтируют теневые навесы, отметили в Градостроительном комплексе Москвы.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется социальной инфраструктуре.

Здание возводится с июля 2025 года. Реализацию проекта — от подготовительного этапа до приемки — сопровождает Мосгосстройнадзор. Инспекторы Комитета организовали уже третью выездную проверку, оценив качество монолитных и фасадных работ на предмет соответствия всем положениям проектной документации.

Образовательный комплекс возводится в рамках четвертой очереди строительства жилого комплекса «Левел Павелецкая Сити». Проект реализует компания Level Group.

