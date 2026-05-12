Экс-главред журнала «Эхо планеты» Василец трагически погиб в Москве
Фото - © Медиасток.рф
90-летнего бывшего главного редактора журнала «Эхо планеты» Валентина Васильца нашли мертвым на улице Крупской в столице возле дома, где он жил, сообщает «МК: срочные новости».
Инцидент произошел 11 мая днем.
Проверяется версия несчастного случая.
Василец долгое время работал в международной журналистике. Он был ветераном ИТАР-ТАСС, возглавлял журнал «Эхо планеты» в конце 1990-х годов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.