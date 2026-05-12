Почему рубль может ослабнуть к юаню в ближайшую неделю

Укрепление рубля к юаню, наблюдавшееся между майскими праздниками, может завершиться уже в начале новой рабочей недели. Давление на российскую валюту способны оказать снижение цен на нефть, валютные операции Минфина и внешнеполитические факторы, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

На прошлой неделе рубль укреплялся по отношению к юаню, однако этот тренд, вероятно, подходит к концу. По словам Тимошенко, участники рынка сейчас внимательно следят за параметрами валютных операций Минфина на май и начало июня.

Поддержку рублю ранее оказывала ситуация на нефтяном рынке. Высокие мировые цены на сырье привели к росту валютной выручки экспортеров и увеличению продаж валюты, что стало одним из факторов укрепления национальной валюты.

Однако теперь ситуация меняется. Дешевеющая нефть может привести к ослаблению рубля, а внимание инвесторов в ближайшее время будет сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке, которые напрямую влияют на сырьевые рынки.

Дополнительной поддержкой российской валюте пока остается жесткая денежно-кредитная политика Банка России, а также экспортно-импортный баланс страны.

При этом, как отметил эксперт, геополитические новости продолжают оказывать серьезное влияние на динамику валютного рынка и способны быстро менять настроения инвесторов.

По оценке Тимошенко, на этой неделе юань может торговаться в диапазоне 10,70–11 рублей.