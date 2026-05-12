«Геральт» из Иркутска отомстил смерду, предъявившему ему за внешний вид
Фото - © ГУ МВД России по Иркутской области
Под Иркутском молодой человек после ролевой игры напал на прохожего с мечом из-за спровоцированного конфликта по поводу его одежды, сообщает Baza.
Парень участвовал в средневековой вечеринке и отыгрывал боевые сцены из фэнтэзи «Ведьмак». После мероприятия он возвращался из леса домой в костюме и с двумя мечами за спиной.
По дороге к нему подошел местный житель. Мужчине не понравился внешний вид «ведьмака». Тогда прохожий начал провоцировать конфликт. В итоге молодой человек ударил оппонента мечом по голове. Его оружие было только макетом, поэтому приставучий прохожий отделался легко. Пострадавший сам обратился в больницу.
После конфликта у «ведьмака» полицейские изъяла два меча, а действия молодого человека квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
