Более 500 человек проехали «дорогами Памяти» в Москве 11 мая

11 мая в Москве состоялся десятый автопробег «Офицеры России — дорогами Памяти», посвященный 81‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Общественная Служба Новостей .

Колонна из более чем 150 автомобилей стартовала в парке Победы на Поклонной горе и проследовала до Перемиловской высоты — места ожесточенных боев 1941 года при обороне столицы. В акции участвовали более 500 человек: Герои России и Герои Социалистического Труда, ветераны Вооруженных сил и боевых действий, участники СВО, дети войны и семьи офицеров.

В этом году автопробег объединили с акцией «Бессмертный полк». Участники провезли портреты родственников — героев Великой Отечественной войны. Они возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе и к мемориалу «Героям битвы под Москвой».

Руководитель Центрального исполкома организации «Офицеры России», генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов заявил: «Люди приезжают сюда не по принуждению, а каждый — по велению своего сердца. <…> Низкий поклон поколению Победителей».

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов отметил: «Мы все помним. <…> Мы никому не позволим переписать историю».

Мероприятие завершилось памятным концертом с песнями военных лет.

