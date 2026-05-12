В Оренбуржье 12 мая ожидаются заморозки до -2 и дожди

В Оренбургской области 12 мая ночью возможны заморозки до -2 градусов, а днем воздух прогреется до +25. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщает 56orb.ru .

Утром во вторник в регионе ожидается переменная облачность. В западных районах возможен кратковременный дождь. Температура воздуха составит +5…+10 градусов, в восточных районах — 0…+4. В отдельных северных и восточных территориях прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1…-2 градусов.

Ветер юго-восточный и южный, 3–8 метров в секунду. В западных районах порывы усилятся до 9–14 метров в секунду.

Днем сохранится переменная облачность, местами в западной части области вновь пройдет кратковременный дождь. Температура повысится до +20…+25 градусов. Ветер сменится на южный и юго-западный, его скорость составит 8–13 метров в секунду.

По данным синоптиков, на погоду повлияет западная периферия антициклона и прохождение атмосферных фронтов. В ближайшие дни температурный фон продолжит повышаться как в дневные, так и в ночные часы.

