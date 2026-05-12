Под Хабаровском родители-изверги довели малолетнюю дочь до смерти от истощения

В Комсомольске-на-Амуре суд приговорил родителей к 20 годам колонии за истязания и доведение малолетней дочери до смерти от истощения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Установлено, что сожители планировали избавиться от необходимости заботиться о своей малолетней дочери и соорудили дома маленькую клетку с крышкой, в которую помещали ребенка. Там девочка проводила значительную часть времени. Ребенок был лишен возможности двигаться, встать в полный рост и сидеть. Сожители не осуществляли за ребенком уход и гигиену, содержали ее в антисанитарных условиях.

Также с июля по октябрь 2024 года злоумышленники лишали девочку еды и воды, либо кормили ее минимальным порциями, в результате чего наступила смерть ребенка от крайнего истощения.

В отношении сожителей возбудили уголовное дело по п. п. «г, д, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии и в материальной зависимости от виновного, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору), п. п. «а, д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении несовершеннолетнего) и п. п. «в, д, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору). Фигурантам предъявили обвинение.

Суд признал обвиняемых виновными и приговорил к 20 годам лишения свободы каждому с отбыванием наказания мужчине в исправительной колонии строгого режима, женщине — в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

