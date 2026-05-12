Ветеран СВО из Орехово-Зуева победил на турнире в Минске

Ветеран СВО Магамед Амаров из Орехово-Зуевского округа занял первое место на турнире World Cup Series Belarus 2026 в Минске. 10 мая он стал лучшим в жиме лежа среди спортсменов с физическими особенностями в своей возрастной и весовой категориях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Масштабный турнир World Cup Series Belarus 2026 завершился в Минске 10 мая. Соревнования собрали сильнейших атлетов в различных дисциплинах силового спорта.

Магамед Амаров занял первое место в жиме лежа среди спортсменов с физическими особенностями в возрастной категории 40–49 лет и весовой категории до 100 кг.

Амаров прослужил 25 лет в ОМОНе и вышел на пенсию по выслуге лет. В 2024 году он добровольцем вступил в ряды Вооруженных сил России. В боях под Макеевкой военнослужащий лишился обеих ног, прошел длительную реабилитацию и в конце 2025 года стал чемпионом московского турнира по жиму лежа в стритлифтинге.

Спортсмен также занимается парадайвингом. Проект реабилитации ветеранов СВО реализуется в Орехово-Зуевском округе и является уникальным для Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.