В Подмосковье треть производителей детских товаров получила поддержку

В Московской области более 200 компаний индустрии детских товаров, и каждая третья из них уже воспользовалась мерами государственной поддержки. К 2030 году регион планирует охватить такими мерами половину предприятий отрасли, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В Подмосковье действует комплекс мер, направленных на развитие малого и среднего бизнеса, в том числе производителей детских товаров. По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в регионе сформирован перечень инструментов, создающих условия для устойчивого роста отрасли.

«Сегодня в Московской области в этой сфере работает более 200 компаний, при этом каждая третья уже воспользовалась поддержкой. К 2030 году Подмосковье рассчитывает, что меры поддержки охватят уже половину предприятий отрасли», — сказала Зиновьева.

Предприятиям доступны помещения по программе «1 рубль», субсидии на создание инженерной инфраструктуры до 250 млн рублей и компенсация затрат на покупку оборудования до 20 млн рублей. Также предусмотрены субсидии на развитие франшизы до 2 млн рублей и компенсация расходов при выходе на маркетплейсы до 500 тыс. рублей.

Кроме того, компании могут получить заем фонда развития промышленности Московской области от 50 до 150 млн рублей под 1% годовых сроком до семи лет. Средства можно направить на приобретение оборудования, подготовку технико-экономического обоснования и инжиниринговые услуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.