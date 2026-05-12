Как получить деньги без кредита в России в 2026 году: 6 легальных способов

75 см и более

Примерные цены на волосы в 2026 году.

до 40–80 тысяч рублей за длинные светлые волосы высокого качества.

от 5–10 тысяч рублей за среднюю длину;

В 2026 году за длинные натуральные волосы можно получить:

Продажа натуральных волос — один из самых простых способов получить деньги без специальных навыков. Волосы покупают салоны, производители париков и студии наращивания.

Какие выплаты положены донорам крови в России

Донорство крови остается одним из самых доступных способов получить деньги и льготы.

За единичную донацию полагаются деньги на обед и выходные дни. То есть в день сдачи крови могут либо накормить, либо дать деньги — от 400 до 700 рублей. В Москве компенсация может доходить до 2,5 тысяч рублей за порцию эритроцитов.

Если сдавать кровь регулярно, то появляется право на первоочередную покупку льготных путевок в санатории.

С получением звания почетного донора — ряд федеральных и региональных льгот.

Сдать кровь можно за деньги, но, как правило, за вознаграждение принимают редкие группы крови. За одну донацию выплатят порядка пяти тысяч рублей.

Размер выплат зависит от региона и типа донации.

Так, в Москве с 1 января 2026 года утверждены новые размеры платы за сдачу крови и (или) ее компонентов:

донору крови и (или) ее компонентов, имеющему редкий фенотип крови за одну донацию крови в объеме 450 (+/-10%) мл - 2 778 рублей;

за одну донацию плазмы в объеме 600 (+/-10%) мл - 5 209 рублей;

за одну донацию тромбоцитов в объеме, содержащем не менее 200 х 109 клеток тромбоцитов - 12 155 рублей;

за одну донацию эритроцитов в объеме 400 мл (+/-10%) - 8 682 рубля.

В Москве в 2026 году выплаты были проиндексированы примерно на 6%.

Ежегодная выплата для почетных доноров в 2026 году составляет 19 497,68 рубля.