Суд арестовал шестерых обвиняемых в убийстве нижегородца

сегодня в 17:47

В Нижнем Новгороде суд отправил под стражу 6 человек, обвиняемых в убийстве

В Нижнем Новгороде суд заключил под стражу шестерых человек, обвиняемых в убийстве мужчины с нарушениями слуха и речи. Мера пресечения избрана до 8 июня, сообщает pravda-nn.ru .

По версии следствия, преступление произошло 9 апреля на лестничной площадке дома на улице Строкина в Автозаводском районе. Обвиняемые нанесли мужчине множественные телесные повреждения, которые оказались смертельными.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Автозаводский районный суд рассмотрел ходатайства следствия и постановил заключить всех шестерых фигурантов под стражу до 8 июня включительно. В заседании участвовал сурдопереводчик.

