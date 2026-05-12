Запашный объяснил драку львов в парке «Тайган»

Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал нападение львов на львицу в крымском парке «Тайган» и заявил, что конфликты и гибель животных там происходят ежегодно, сообщает Газета.ru .

В Сети появилось видео из парка «Тайган», где львица лежит в крови после нападения нескольких самцов. Запашный заявил, что условия содержания в парке приближены к дикой природе, поэтому подобные столкновения неизбежны.

«То, что у Олега Зубкова львы дерутся, для меня не новость. Это природный парк, располагающийся на тридцати с лишним гектарах, подразумевающий под собой приближенную к воле жизнь животных. И те люди, которые, как правило, топят за то, чтобы животные все были на свободе, бегали, играли с бабочками, когда приходят в этот парк и видят львов в крови, вдруг резко начинают критиковать этот парк за якобы проявление жестокости, что для меня удивительно. Почему? Потому что, если люди хотят наблюдать, как животные гуляют на свободе, они должны понимать, что свобода — это борьба за выживание, свобода — это борьба за жизнь. И как писалось в книгах Киплинга, „выживает сильнейший“», — сказал он.

По словам дрессировщика, в парке один-два льва или львицы в год погибают в результате «семейных разборок». Причины конфликтов человеку часто неизвестны.

«У Олега один-два льва или львицы в год погибают от драк, которые происходят в семейных разборках. Львы — это семья, это прайд, и не всегда человек может понять причину конфликта. <…> Природа, еще раз повторю, это очень жестокая штука», — добавил он.

Очевидцы сообщили, что сотрудники парка не приезжали к раненой львице около получаса. Директор учреждения Олег Зубков заявил изданию «Подъем», что это были обычные «разборки», а помощь ветеринара не потребовалась — животное самостоятельно «зализало» раны.

