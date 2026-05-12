Инвесторы вложили 60 млрд рублей в гостиницы в 2025 году

В 2025 году частные инвесторы направили в гостиничную недвижимость 60 млрд рублей — на 57% больше, чем годом ранее. Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута подтвердил смену тренда, сообщает АБН24 .

По прогнозам, в 2026 году в России введут около 10 тысяч новых гостиничных номеров. Это на 20% больше показателя 2025 года.

«Действительно, часть инвесторов у нас переключается с классической покупки той же самой доходной квартиры в более такой сегмент — гостиничный. При этом некоторые застройщики строят прям целенаправленно целые дома, корпуса для того, чтобы по факту заходили инвесторы, выкупали эти лоты, а управлением всей недвижимости занималась управляющая компания, которая будет специализироваться на этом. И, соответственно, с собственниками подписывается договор управления, и всю вот эту операционку — поиск потенциальных арендаторов, уборку, какие‑то технические моменты — это все на стороне управляющей компании. И для многих инвесторов эта история достаточно привлекательна и интересна», — пояснил Ракута.

По его словам, добросовестные компании работают прозрачно: предоставляют данные о загрузке или гарантируют фиксированный доход независимо от заполняемости.

«Владельцы земли, на которых общие земли, на которых стоят дома, просто‑напросто оформили на себя точку подключения электроэнергии, не пускали собственников заехать на свою территорию. То есть это вроде бы как коттеджный доходный поселок, но по факту инвесторы столкнулись с целым рядом проблем. Ну и, соответственно, невыплаты, которые обещали управляющие компании и не исполняют», — пояснил собеседник.

