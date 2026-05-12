Килинкаров заявил о попытке ограничить власть Зеленского

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что коррупционный скандал вокруг окружения Владимира Зеленского может привести к ограничению его полномочий. По его словам, речь идет о попытке изменить баланс власти на Украине, сообщает Газета.ru .

Килинкаров связал ситуацию с расследованиями в отношении бизнесмена Тимура Миндича и экс-главы офиса президента Андрея Ермака. Он считает, что внутри страны идет борьба политических групп за перераспределение влияния.

«Я считаю, что на самом деле это внутривидовая борьба между определенными политическими группами внутри Украины за изменение баланса власти. Конечно, это давление на Зеленского, речь идет о его ближайшем окружении. Вот НАБУ и САП стали альтернативным центром влияния внутри Украины. За этими структурами стоят глобалисты, стоит (ред. — Виктор) Пинчук внутри Украины, это украинский олигарх, зять бывшего президента Украины (ред. — Леонида) Кучмы, за этим стоят „соросята“, это адепты демпартии, это они оказывают давление на Зеленского с целью изменения этого самого политического баланса», — заявил бывший парламентарий.

По оценке политика, итогом может стать ослабление роли главы государства.

«Пока стоит цель сделать из Зеленского английскую королеву. Условно говоря, ограничить его теми полномочиями, которые есть у него в конституции», — отметил он.

Килинкаров также допустил «парламентский переворот» и смену руководства Верховной рады.

Ранее антикоррупционные органы предъявили Ермаку обвинения в отмыве 460 млн гривен при строительстве коттеджного поселка под Киевом. НАБУ опубликовало записи и переписку по проекту. Бывший чиновник вину отрицает. Издание «Страна.ua» сообщало, что после отставки Зеленский может стать фигурантом дела о коррупции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.