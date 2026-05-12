Видео: в Воротынском округе Нижегородской области фотоловушка сняла медведя
Фото - © Министерство лесного хозяйства НО
В Воротынском округе медведь попал в объектив фотоловушки. Кадры распространил Минлесхоз Нижегородской области, сообщает ИА «Время Н».
На записи видно, как хищник осторожно осматривается по сторонам и принюхивается. Убедившись, что поблизости нет опасности, медведь спокойно уходит в лес.
Видео опубликовано в официальном канале регионального министерства лесного хозяйства в мессенджере MAX.
Ранее также стало известно, что в Нижнем Новгороде возбудили административное расследование после сообщений об уничтожении гнезд чаек на крыше одного из торговых центров.
