Россияне 1962 и 1967 годов рождения выйдут на пенсию в 2026 году

В 2026 году страховую пенсию по старости получат мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, передает «ФедералПресс» .

По словам эксперта, с 2019 по 2028 год продолжается поэтапное повышение возраста выхода на страховую пенсию. В 2024 году выплаты назначались женщинам 1966 года рождения в 58 лет и мужчинам 1961 года рождения в 63 года. В 2026 году пенсию оформят женщины 1967 года рождения в 59 лет и мужчины 1962 года рождения в 64 года, а в 2028 году — женщины 1968 года рождения в 60 лет и мужчины 1963 года рождения в 65 лет.

Эксперт отметил, что в 2025 и 2027 годах на общих основаниях страховая пенсия не назначается. При этом граждане с 42 годами стажа у мужчин и 37 годами у женщин могут выйти на пенсию на два года раньше.

Балынин также напомнил, что пенсия складывается из фиксированной выплаты и произведения индивидуальных пенсионных коэффициентов на их стоимость. В 2026 году один ИПК стоит 156,76 рубля, фиксированная выплата — 9584,69 рубля. При 125 ИПК размер пенсии составит 29 179,69 рубля.

