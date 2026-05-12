А если пожар?: зумеры приковывают себя наручниками к столу, а ключ замораживают

Среди молодежи распространился новый странный тренд: зумеры приковывают себя наручниками к столу, а ключ замораживают. Таким способом они заставляют себя сфокусироваться на чем-либо.

Одна из участниц тренда рассказала в соцсетях, что проделала такую процедуру дома, чтобы не отвлекаться от учебы. Прикованная наручниками к столу она писала конспекты, проходила тесты и поглощала знания другими способами. У нее не было возможности встать и отойти от стола.

Тем временем ключ был заморожен в глубокой тарелке рядом с ней. Девушка занималась, пока он не растаял. Только после этого она освободила себя.

Некоторые сверстники поддержали девушку и тренд, заявляя, что не прочь опробовать этот необычный способ учебы на себе. Но часть пользователей Сети раскритиковали эти действия, отметив их опасность.

«В доме пожар, а ключи заморожены. Представляю… », «А через пять минут срабатывает пожарная сигнализация», «Я бы умерла от тревоги», «А если пожар случился?» — написали комментаторы.

