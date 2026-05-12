Фридриха Мерца освистали на съезде профсоюзов в Берлине

Канцлера Германии Фридриха Мерца освистали во время выступления на съезде Объединения немецких профсоюзов в Берлине. Недовольство вызвали заявления о реформах и пересмотре социальной политики, сообщает MIR24.TV .

Выступление главы правительства на федеральном съезде DGB сопровождалось громким свистом и выкриками из зала. Попытки сорвать речь продолжались около 15 минут. Когда Мерц назвал реформы «шансом» для страны, зал вновь отреагировал оскорблениями и свистом.

Канцлер сохранил спокойствие и заявил о необходимости реформировать социальное государство. Он напомнил, что его предшественник Олаф Шольц четыре года назад обещал, что «поворотный момент» не затронет социальную сферу и наемных работников, и отверг эти заверения.

«Как бы трудно это ни было, сегодня я должен вам сказать: это заверение было как минимум чрезмерно оптимистичным», — заявил канцлер.

По словам Мерца, изменения затронут экономическое положение каждого.

«Нам придется расставлять приоритеты. Мы больше не сможем делать все одновременно», — утверждал он.

Глава правительства призвал профсоюзы к компромиссам и совместной работе над созданием безопасной и свободной Германии. Покидая зал, он вновь был освистан.

По данным института INSA, антирейтинг Мерца достиг 62%. Среди избирателей блока ХДС/ХСС он опустился с третьего на шестое место.

