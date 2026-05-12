Врач объяснила изменения во внешности Николая Лукашенко

Диетолог Соломатина — о внешности сына Лукашенко: поводов для тревоги нет

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что изменения во внешности 21-летнего Николая Лукашенко связаны с естественным взрослением и не говорят о проблемах со здоровьем, сообщает Life.ru .

Пользователи Сети обсуждают, как изменился младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко. Одни говорят о «возмужании», другие замечают «признаки усталости» и «болезненный вид» после его появления на параде в Москве.

Елена Соломатина подчеркнула, что делать выводы о состоянии человека по одному снимку нельзя. На восприятие влияют освещение, ракурс, качество съемки, усталость, погода, прическа и даже выбранный для публикации кадр.

По словам врача, на внешний вид также воздействуют нагрузка, стресс, образ жизни, питание и гормональные изменения. Однако на обсуждаемых фотографиях специалист не увидела оснований для беспокойства и призвала не искать признаков болезни без причин.

«Все с ним хорошо. Просто мальчик становится мужчиной», — заключила медик.

