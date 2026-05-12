Путин заявил о возможности ядерного оснащения «Орешника»

Спецоперация

Президент России Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс «Орешник» при необходимости может быть оснащен ядерными боеголовками, сообщает RT.

Глава государства напомнил о технической возможности оснащения комплекса «Орешник» ядерными боеголовками.

Путин подчеркнул, что такой вариант предусмотрен характеристиками системы.

Иных подробностей о сроках или условиях возможного применения президент не привел.

