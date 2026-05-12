Путин заявил о возможности ядерного оснащения «Орешника»
Фото - © Сайт президента России
Президент России Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс «Орешник» при необходимости может быть оснащен ядерными боеголовками, сообщает RT.
Путин подчеркнул, что такой вариант предусмотрен характеристиками системы.
Иных подробностей о сроках или условиях возможного применения президент не привел.
