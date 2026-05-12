Подходит под ипотеку: помещение для проживания площадью 9 кв м продают в Москве

В Москве продают помещение для проживания площадью 9 кв м за 2,3 млн рублей

Помещение для проживания площадью 9 кв м заметили в продаже на известной онлайн-площадке в Москве. Объект находится вблизи станции метро «Окружная».

«Продаю шикарное помещение п. с. н. на цокольном этажe. Теплое благоустроеннoe, т. с. маленькая студия. С. у. нет, но имеются вce трубы», — утверждает продавец.

Согласно данным из объявления, помещение подойдет под офис, салон или мастерскую. Также в нем возможно проживание. Во дворе парковка и детская площадка. Возможен обмен на другой объект недвижимости.

Помимо этого, в столице продается отдельное помещение с ремонтом и мебелью площадью 4 «квадрата» на 11 этаже ЖК «Царская Площадь».

Автор объявления утверждает, что у помещения имеется отдельный кадастровый номер, оно подходит под ипотеку. По его словам, высота потолков составляет 3 метра, имеется электричество и вытяжка с вентиляцией. В помещении установлена раковина с горячей и холодной водой, а также имеется вывод канализации и возможность подвода интернета.

Кроме того, в помещении есть кушетка с ящиками для хранения, два зеркала, столик-трансформер, стеллаж, вешалка с полкой и часы. круглосуточный туалет находится на 1-м этаже здания. Комфортабельный внутренний двор и развитая инфраструктура практически в центре Москвы. Помещение подходит под кабинет, небольшой офис, склад или гардеробную.

