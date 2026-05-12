Сосед-дебошир разнес подъезд и угрожал расправой жильцам в доме в Раменском

Неадекватный сосед много месяцев терроризирует жителей дома в Раменском. На днях он разнес подъезд и угрожал другим жителям расправой. Об этом рассказала одна из очевидцев.

Она опубликовала в соцсетях фотографии с камер в лифте, которые запечатлели дебошира. По словам девушки, накануне мужчина разнес общую площадку и разбил лампу. Также он с огнетушителем набросился на щиток и вырвал из него провода.

Помимо этого, мужчина громко кричал, бил бутылки и угрожал убить соседей. Причем неадекват устраивает дебош далеко не первый раз. Очевидица рассказала, что зимой он разбил в подъезде звонки, из-за чего жильцам пришлось устанавливать камеры на этаже. Тогда нарушителя не нашли и не привлекли к ответственности.

В этот раз жильцы успели вызвать полицию. Пока правоохранители ехали на место, мужчина не унимался и продолжал дебош. Соседи пытались задержать его своими силами, но безуспешно. В процессе задержания пьяный мужчина даже попытался ударить девушку, но промахнулся. Жительница написала заявление.

Также девушка показала видео, как мужчина, шатаясь, разбивает бутылки и пытается разнести щиток.

