Андрей Воробьев: трансформация нестационарной торговли важна в Подмосковье

В Московской области будут работать только соответствующие стандарту объекты.

«Видим запрос на трансформацию нестационарной торговли от наших жителей. Это важно, в том числе, с точки зрения обеспечения безопасности. Все, что связано с легальной занятостью, налогами, эстетическим обликом для нас является принципиально важным», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что именно поэтому был принят федеральный закон, предполагающий с 1 сентября этого года еще более жесткое регулирование сферы НТО.

«Никто никого не хочет ущемлять с точки зрения предпринимательства. На частной земле можно и нужно рассматривать реализацию проектов, которые будут удобны и востребованы жителями. Однако все, что предполагает разного рода торговлю, не соответствующую современным стандартам, уклонение от уплаты налогов, действовать не может», — добавил губернатор.

Демонтаж НТО

В прошлом году в Подмосковье ликвидировали около 4 тыс. нестационарных торговых объектов. В планах на 2026 год — еще 4,6 тыс.

«В этом году демонтировали 1,2 тыс. объектов. С января по апрель убрали с территорий больше, чем за аналогичный период 2025-го. До конца года в планах — 3,4 тыс. НТО. А в 2027-м должны уйти еще 5 тыс. После завершения реформы у нас останется примерно 11 тыс. объектов, большая часть — на частной земле, и всего около 1 тыс. — на государственной/муниципальной», — отметил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.

Он напомнил, что НТО, как формат торговли, придуман для тех территорий, где по разным причинам не может быть размещена стационарная торговля — удаленные, сельские территории, либо такие особые зоны, как парки, где НТО формирует комфорт для жителей. Этой логики в области планируют придерживаться и в дальнейшем.

«Сейчас число жалоб на НТО сократилось примерно на 10%. Люди видят, что объекты уходят с территорий, и пишут, какие еще хотели бы убрать. Поэтому при формировании планов важно, в том числе, ориентироваться на жителей», — добавил зампред правительства региона.

НТО на рынках и частной земле

С 2026 года в области действует запрет на размещение НТО на рынках. На сегодня демонтировано 22 объекта, в том числе сельскохозяйственные рынки в Люберцах (284 НТО) и Балашихе (129), «Фирма „РИК“» в Истре (62 НТО). До конца текущего года будут ликвидированы оставшиеся 14 рынков, где размещены НТО (суммарно свыше 1 тыс. объектов).

«В основном все эти объекты расположены на частной земле. Если собственники и дальше хотят на ней работать, они должны прийти к нам в Центр содействия строительству с проектами — строить капитальные строения, чтобы осуществлять цивилизованную торговлю. Также обновляем облик объектов торговли в капитальных строениях. На данный момент у нас запланировано 1,3 тыс. объектов под ремонт», — пояснил Духин.

Собственники сами ремонтируют лестницы, входные группы, фасады, а иногда проводят капремонт строений. Так, новый облик получили магазины на улице Мира в Электростали, на Советской площади в Коломне, на улице Советской в Богородском округе и т. д.

Инициатива Подмосковья

1 сентября 2026 года вступит в силу закон о включении НТО на частной земле в схему размещения — инициатива губернатора региона, поддержанная президентом РФ. До сих пор правила регулирования размещения НТО охватывали только государственные и муниципальные земли. А на частные территории закон почти не распространялся. В итоге многие объекты могли появляться около жилых домов, школ и детсадов, вызывая недовольство местных жителей. Люди жалуются, что подобные ларьки, киоски, палатки часто нарушают санитарные нормы, мешают водителям и пешеходам, выглядят неблагоустроенно. Есть и нарушения миграционного законодательства.

Теперь органы местного самоуправления получат допинструменты, чтобы регулировать размещение объектов на частных участках. Они, например, смогут запрещать или ограничивать установку палаток около памятников, в исторических районах и зеленых зонах отдыха, чтобы сохранить облик города.

До 1 сентября собственники, чьи НТО не включены в муниципальную схему размещения, должны подать заявление в администрацию на включение. Подробная информация — здесь.

Ведется в Подмосковье и работа по пресечению незаконной торговли (в 2026 году наблюдается уменьшение числа жалоб на 38% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). В этой работе, в том числе, помогает искусственный интеллект — камеры системы «Безопасный регион». В 2025 году таким образом пресекли 240 случаев незаконной торговли.

