Российские войска успешно запустили межконтинентальную ракету «Сармат»
Российские войска стратегического назначения провели успешный пуск новейшей ракеты «Сармат». Об этом сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев, передает РИА Новости.
Он доложил президенту Владимиру Путину об успешном пуске ракеты «Сармат».
«По боевым возможностям „Сармат“ превосходит своего предшественника и в первую очередь по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску, применяемому комплексу средств противодействия, позволяющему гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны», — заявил Каракаев.
«Сармат» — стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Масса одной ракеты превышает 200 тонн.
