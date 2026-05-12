Российские войска успешно запустили межконтинентальную ракету «Сармат»

сегодня в 16:56

Российские войска стратегического назначения провели успешный пуск новейшей ракеты «Сармат». Об этом сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев, передает РИА Новости .

Он доложил президенту Владимиру Путину об успешном пуске ракеты «Сармат».

«По боевым возможностям „Сармат“ превосходит своего предшественника и в первую очередь по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску, применяемому комплексу средств противодействия, позволяющему гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны», — заявил Каракаев.

«Сармат» — стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Масса одной ракеты превышает 200 тонн.

