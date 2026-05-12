В Орехово-Зуеве продолжают капремонт школы №16

Капитальный ремонт школы №16 продолжается в Орехово-Зуеве. Работы на объекте площадью 7 тыс. кв. м планируют завершить к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школа №16 стала самым крупным объектом капремонта в Орехово-Зуевском городском округе в 2026 году.

Сейчас подрядчик усиливает фасад, выполняет электромонтажные работы, монтирует системы отопления, водоснабжения, водоотведения и вентиляции. Внутри здания ведется чистовая отделка помещений.

В 2021 году на территории школы построили пристройку для начальных классов и благоустроили участок. После завершения нынешнего ремонта территорию полностью переделывать не потребуется — ее обновят.

Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября 2026 года. После этого корпуса объединят в единое современное образовательное пространство. В 2026 году в округе также капитально отремонтируют еще три школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.