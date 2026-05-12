Коломна отправила груз помощи бойцам в зону СВО 9 мая

Груз гуманитарной помощи направили из Коломны в зону специальной военной операции 9 мая. Поддержку военнослужащим оказали представители округа и общественных организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Очередную партию помощи для военнослужащих, выполняющих боевые задачи, отправили в День Победы. В передаче груза приняли участие глава городского округа Александр Гречищев, депутат Госдумы Никита Чаплин, заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко, председатель совета депутатов Николай Братушков и председатель коломенского отделения общественной организации «Союз женщин России» Ася Исаева.

Бойцам передали бензиновые двигатели, печи, строительные инструменты, кабель, канаты, маскировочные сети и другое оборудование. Груз предназначен для 236-й гвардейской артиллерийской бригады, которую коломенцы поддерживают с начала спецоперации. Следующую отправку планируют через две недели.

«Отправили помощь для наших ребят на передовую. Все необходимое для работы лаборатории беспилотной авиации и оборудования защитного тоннеля уже в пути. Ребята, ждем с Победой!» — сказал Никита Чаплин.

Александр Гречищев отметил, что с начала спецоперации при участии администрации, жителей и предпринимателей на фронт направили более 200 тонн грузов, включая маскировочные сети, медикаменты, стройматериалы, автомобили, средства обнаружения дронов и дизель-генераторы.

«Эта работа, а также поддержка участников СВО и членов их семей — одно из ключевых направлений в нашей деятельности. Спасибо всем, кто помогает словом и делом», — отметил Александр Гречищев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.