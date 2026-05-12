В Королеве открыли поликлинику на Циолковского после капремонта

В Королеве после капитального ремонта возобновила работу старейшая поликлиника на улице Циолковского. Медучреждение рассчитано на прием до 250 пациентов за смену, уже ведут прием терапевты и узкие специалисты. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Поликлиника начала работу после полного обновления здания. Сейчас пациентов принимают терапевты, эндокринолог и невролог. Открыты кабинеты забора крови, ЭКГ, ЭхоКГ и ультразвуковой диагностики, работает регистратура.

Прием ведется по предварительной записи. Исключение составляет кабинет неотложной помощи, куда можно обратиться при острых состояниях и обострениях хронических заболеваний.

В ближайшее время начнут прием травматолог, оториноларинголог, пульмонолог, нефролог, хирург и уролог. Общая численность персонала составит 95 человек, включая врачей и медсестер.

Капитальный ремонт выполнили в рамках наказов жителей, полученных во время выборов депутатов Мособлдумы осенью 2021 года. Проект вошел в народную программу партии Единая Россия и региональную программу «Наша поликлиника».

Строители полностью обновили здание от подвала до крыши, усилили фасад и заменили кровлю. Внутри установили новые системы вентиляции, отопления, безопасности и электроснабжения, смонтировали камеры видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион», а кабинеты оснастили мебелью и оборудованием.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.