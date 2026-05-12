В Развилке почтили память защитников Отечества

Торжественная церемония возложения цветов к стеле Защитникам Отечества прошла в поселке Развилка Ленинского округа в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы Роман Терюшков и глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

«День Победы остается главным символом мужества, сплоченности и силы нашего народа. Наш долг — сохранять память о героях Великой Отечественной войны, передавать правду о подвиге поколения победителей молодежи и делать все для сохранения исторического наследия страны», — отметил Роман Терюшков.

Станислав Каторов напомнил, что из Ленинского округа на фронт ушли более 33 тысяч жителей, свыше 11 тысяч из них не вернулись домой.

«Сегодня мы вспоминаем каждого, кто ценой собственной жизни защитил свободу и независимость Родины. Подвиг ветеранов навсегда останется примером стойкости, самоотверженности и любви к Отечеству», — подчеркнул он.

В церемонии также участвовали представители администрации, депутатского корпуса, ветераны, духовенство, участники специальной военной операции, юнармейцы, студенты и жители округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.