«Одноклассники» и ОРБИ запустили «Неделю здоровья»

Социальная сеть «Одноклассники», фонд борьбы с инсультом ОРБИ и партнеры запустили «Неделю здоровья сердца и сосудов» ко Всемирному дню борьбы с гипертонией, сообщает пресс-служба ОК.

Проект реализуется совместно с программой «Пятерочка с заботой» и «Центрами местного сообщества» торговой сети «Пятерочка». Инициатива направлена на повышение осведомленности о профилактике повышенного давления и формирование привычки регулярно контролировать показатели здоровья.

В социальной сети появилась тематическая подборка «Контроль давления». В нее вошли материалы, подготовленные при участии медицинских экспертов фонда ОРБИ.

Кроме того, в ряде магазинов «Пятерочка» посетители могут узнать о профилактике гипертонии и бесплатно получить практические рекомендации по питанию и образу жизни.

