Двое пьяных полицейских оскорбляли и унижали аутиста в ресторане на Урале

Двое пьяных полицейских напали с оскорблениями и угрозами на аутиста в ресторане в Екатеринбурге. Они заявили, что «инвалидам и олигофренам» в общественных местах делать нечего. Об этом рассказала мать пострадавшего на своей странице в соцсети VK .

Инцидент произошел 9 мая в заведении на Парина, 41. Двое посетителей бара проявили агрессию в отношении аутиста, у которого есть инвалидность 1 группы. Мужчинам показалось, что парень якобы слишком пристально на них смотрел. Они потребовали его ответить за свое поведение.

При попытке объяснить ситуацию, что у парня аутизм, мужчины предъявили «корочки» и заявили, что они полицейские. Они пообещали, что инвалид «просто так не уйдет» из ресторана. Правоохранители продолжили нападки и оскорбления, утверждая, что они «не при исполнении» и могут делать все, что им заблагорассудится.

В итоге в ресторан вызвали группу быстрого реагирования. Также мать инвалида обратилась с заявлением в полицию. Вскоре выяснилось, что агрессивные посетители и правда были полицейскими.

По словам матери, она увидела нападавших в отделе, но те даже не извинились, а подошли к ней со словами: «Ну че, поговорить не хотите?».

Женщина требует наказать дебоширов.

