«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» проведут в Подмосковье квесты в формате городского ралли. В интерактивной игровой форме их участники познакомятся с результатами выполнения народной программы партии и смогут по-новому посмотреть на города региона, сообщает пресс-служба партии.

Серия квестов пройдет в трех городах Подмосковья: 23 мая в Видном, 30 мая в Балашихе и 6 июня в Королеве. По словам организаторов, это уникальный для России проект знакомства жителей с результатами партийной работы. Участникам предстоит в интерактивном формате, через головоломки и задания на логику, искать преобразившиеся парки, школы, стадионы и другие объекты, работы на которых проводились по обращениям жителей и которые вошли в народную программу «Единой России».

«Мы хотим показать, что народная программа партии — это не сухой список строек или каких-то объектов благоустройства, а реальные изменения в наших городах, которые можно увидеть своими глазами, посетить и оценить. Формат городского ралли с интерактивными заданиями выбран не случайно: он включает командный дух, добавляет азарта и оставляет яркие впечатления. Уверена, такой опыт знакомства со своим городом запомнится и вдохновит участников самим предлагать идеи для позитивных перемен», — отметила руководитель МГЕР в Московской области Диана Алумянц и добавила, что регистрация на квест уже началась, а все его участники и победители получат памятные сувениры и призы.

По легенде, каждый город превращается в большое игровое поле: точка на карте становится не просто адресом, а частью сценария, который сочетает в себе историю городов и современные технологии.

Каждое задание приведет команду к конкретному объекту народной программы «Единой России»: отремонтированной поликлинике, новой спортивной площадке, благоустроенной набережной или современному центру дополнительного образования. Таким образом, считают организаторы, игровая механика знакомит жителей с принципом работы программы: инициатива граждан — проектирование — выделение средств из бюджета — готовый объект.

Напомним, народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, содержит более 400 положений. При ее формировании жители регионов направили более 2,5 млн предложения, из них 780 тысяч — из Подмосковья. Сегодня партия проводит масштабный отчет о выполнении программы за пять лет — практически все наказы избирателей, вошедшие в документ, уже выполнены.

Подать заявку на участие в квесте «Город пЕРемен» и узнать подробности о правилах, времени старта и составе команд можно на сайте gorod-peremen.ru, а также в официальных сообществах «Единой России» и «Молодой Гвардии» Московской области в социальных сетях.

