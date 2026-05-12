На Украине заммэра Светловодска открыл стрельбу по сотрудникам горсовета

Сотрудники городского совета в Кировоградской области Украины поссорились друг с другом и открыли стрельбу, сообщает украинское агентство УНИАН .

По данным местной полиции, все произошло прямо в здании Светловодского городского совета. Стрельбе предшествовал конфликт между работниками.

Предварительно, первым стрелять начал заммэра Сергей Савич. Он также опубликовал видео с моментом конфликта. Судя по кадрам, сотрудники начали ссориться, затем Савич прокричал кому-то стоять, после чего послышались выстрелы.

По данным секретаря горсовета, в результате конфликта пострадали два сотрудника. Работников эвакуировали из здания.

