Бывшего пресс-секретаря Зеленского обвинили в распространении российской пропаганды
Фото - © Vitalii Rudenko/Wikipedia.org
Бывшего пресс-секретаря главы киевского режима Владимира Зеленского внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*, сообщает ТАСС.
Юлию Мендель обвиняют в «распространении российской пропаганды» и «призывах к капитуляции Украины» за неоднократную критику украинских властей и главы государства.
Ранее российского блогера и ресторатора Николая Василенко внесли в базу «Миротворца»* за публичную поддержку российских властей.
«Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранные нелегальным путем личные данные людей — журналистов, артистов, спортсменов, политиков и других лиц, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную реакцию авторов ресурса. В базу неоднократно попадали даже несовершеннолетние.
* Ресурс признан экстремистским, доступ к нему в России заблокирован.
