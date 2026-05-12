В Подмосковье выставили на торги коттеджный поселок и промплощадку

ДОМ.РФ открыл прием заявок на участие в аукционах по продаже коттеджного поселка в Одинцовском районе и промышленной площадки в Щелково. Подать документы можно до 15 июня, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В Одинцовском районе инвесторам предлагают имущественный комплекс в деревне Жуковка. В лот входят участок площадью 1,18 га и 10 коттеджей общей площадью 1,9 тыс. кв. м. На территории сохранены хвойные насаждения.

Объект расположен рядом с рестораном «Подмоскоvные Vечера». Поблизости находятся индивидуальная и многоквартирная жилая застройка, рестораны и торговые объекты. До Москвы-реки — 1,5 км, выезд на Рублево-Успенское шоссе — в 160 м, остановка «Поворот на Ильинское» — в 410 м. Расстояние до МКАД составляет около 9 км.

В Щелково на торги выставили бывшее радиополе в районе улицы Радиоцентр №5. В состав лота входят участки общей площадью 15,76 га и объекты недвижимости площадью 2,2 тыс. кв. м. Площадку предполагается использовать под размещение производства.

Рядом расположены незастроенные территории и многоэтажные жилые дома, проходит Щелковское шоссе. До железнодорожной станции Чкаловская — около 600 м, до МКАД — примерно 18,5 км.

ДОМ.РФ реализует неиспользуемое федеральное имущество в регионе. В марте имущественный комплекс на участке 4 га в поселке Лесной продали за 43,17 млн рублей, объект в Электростали — за 25,56 млн рублей. Парк-отель «Озеро Круглое» в Химках передали инвестору за 647,2 млн рублей, усадьбу Быково — за 270,56 млн рублей, комплекс в Сходне — за 64,2 млн рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.