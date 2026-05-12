В Подмосковье подали более 2,7 тыс заявлений на порубочный билет

Более 2,7 тысячи заявлений на получение разрешения на вырубку, посадку или пересадку зеленых насаждений подали жители Подмосковья с начала 2026 года через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Выдача разрешения на вырубку, посадку, пересадку» доступна на региональном портале в разделе «Земля» — «Экология и охрана земель». Для подачи заявления необходимо выбрать муниципалитет, заполнить онлайн-форму и прикрепить требуемые документы. В отдельных случаях заявителю нужно оплатить компенсационную стоимость за вырубку зеленых насаждений.

При оформлении заявки во всплывающем окне отображается информация о случаях, когда разрешение на вырубку не выдается. Если планируется вырубить менее 15 деревьев, перечетная ведомость формируется автоматически.

Услуга предоставляется бесплатно. Решение направляют в личный кабинет заявителя в течение восьми рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.